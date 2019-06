Marco Carta fugge in Grecia col compagno, abbracci e baci in attesa del processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con il suo. Dopo le disavventure degli ultimi giorni che devono averlo notevolmente stressato, il cantante ha deciso di concedersi una pausa di relax ed è volato in Grecia con il suo fidanzato con il quale è stato immortalato mentre si scambiano baci e carezze.Il vincitore di Amici è accusato di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano e anche se l'arresto non è stato convalidato a settembre si terrà il processo a suo carico nel quale rischia una condanna fino a 6 mesi di carcere. Una scandalo che lo ha provato molto, così Marco è fuggito a Mykonos con Sirio. Una pausa breve e di completo relaz, immortalata dal settimanale Chi, che ha mostrato Carta mentre si gode il mare e il sole, tra le effusioni con il suo compagno e le feste in piscina.