Rompe le bottiglie e suona con insistenza il campanello della ex: ora rischia la denuncia

ANCONA - Tensione, ore molto movimentate quelle della scorsa notte quando il personale della Squadra Volante ha raggiunto su disposizione della Sala operativa della Questura la zona Passetto dato che qui era stata segnalata la presenza di un uomo che stava suonando e gridando insistentemente alla porta di una donna di un condominio.

Il pronto intervento della Volante aveva prodotto l'interruzione del comportamento nonchè l'allontanamento da quel luogo della persona molesta. A richiedere l'intervento era stata una donna che riferiva agli agenti che l'uomo segnalato era il suo ex fidanzato, con il quale aveva interrotto la relazione sentimentale da circa un mese.

L'uomo si era presentato alla sua porta pretendendo dei chiarimenti da lei non condivisi, non aprendo così la porta alle sue insistenti grida. La donna riferiva, inoltre, di aver sentito, prima che il ragazzo si allontanasse dallo stabile, un forte rumore di bottiglie infrangersi a terra. Gli agenti operanti, infatti, accertavano la presenza di diverse bottiglie di vetro rotte ed il contenitore della raccolta del vetro danneggiato. In merito ai fatti, la donna é stata informata circa possibilità di sporgere denuncia presso gli Uffici della Questura.