Manila Nazzaro e Stefano Oradei: «Io non mi devo vergognare, voi siete pieni di odio. Fate schifo»

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più innamorati che mai e non nascondono più il loro grande amore nemmeno sui social. Ogni giorno, infatti, la speaker radiofonica e il ballerino postano qualche contenuto romantico: storie, foto e video che sono una continua dichiarazione dei propri sentimenti. Proprio per questo motivo, ovvero per l'amore che Manila nutre nei confronti di Stefano, viene attaccata tutti i giorni dagli hater che continuano a definirla una persona falsa, prendendo ancora le difese di Lorenzo Amoruso, suo ex compagno. L'ex Miss Italia si è difesa nell'ultima storia Instagram.

La storia Instagram di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro non ne può davvero più: è stanca dei continui attacchi social che, ogni giorno, la investono. Per questo motivo, nella sua ultima storia Instagram ha deciso di rispondere a tutti coloro che la criticano: «L'amore è vita! Non sono io che devo vergognarmi ma voi che siete pieni di odio e continuate a offendere.

Scrivete offese, commenti pregni di odio e risentimento nei miei confronti e nemmeno mi conoscete. Voi dovete vergognarvi ogni volta che tentate di denigrare una donna se ha ciò che voi non avete: il coraggio! Io sapete cosa faccio? Continuerò a raccontare l'amore, il mio amore. Perché voi odiatori non vincerete mai con me e lo faccio per tutte quelle donne che quotidianamente vengono denigrate e offese e nonostante la sofferenza che voi provocate non riescono a difendersi. Il coraggio logora chi non ce l'ha. In ultimo... fate schifo!».

La storia d'amore tra Manila e Stefano

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai. Il ballerino di Ballando con le Stelle, ogni giorno, dedica dolci pensieri alla compagna che, poi, puntualmente, posta tutto sulle proprie storie Instagram.