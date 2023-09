Diletta Leotta, trucco e parrucco con la piccola Aria: «Mamma a lavoro»

Diletta Leotta è diventata mamma della sua prima bambina Aria, solamente poche settimane fa, il giorno del suo compleanno, precisamente il 16 agosto. La conduttrice, dopo un'assenza giustificata sui social, ha fatto sapere ai suoi follower di essere tornata al lavoro: tra dirette in radio ed eventi a cui deve partecipare, la conduttrice sportiva è sempre impegnata. Nell'ultima storia che ha pubblicato su Instagram mostra ai suoi fan il momento del make up e con lei c'è anche la piccola Aria.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha postato un'immagine sulle sue storie Instagram in cui sorride rivolta alla telecamera dello smartphone, mentre, le sistemano il leggero make up. La conduttrice sportiva stringe tra le sue braccia la piccola Aria e, come "didascalia" alla foto, scrive: «Mamma a lavoro». Infatti, Diletta, piano piano, sta tornando a fare tutto ciò che faceva prima che nascesse la sua piccola. Inoltre, in una recente intervista rilasciata al settimanale de Il Corriere della Sera, 7, ha dichiarato che non rinuncerebbe al suo lavoro per nulla al mondo.

Diletta Leotta mamma

Diletta Leotta, da quando è diventata mamma, non è più attiva come prima sul proprio profilo Instagram, i suoi fan, però, credono che si voglia godere tutti i primi momenti con Aria. Inoltre, quando la conduttrice ha pubblicato qualche immagine con la bambina ha sempre scritto di provare «Gioia infinita e moltissimo amore».