Diletta Leotta, cena post parto con le amiche Chiara Ferragni ed Elodie: «Nuovo progetto in corso?»

Diletta Leotta si è concessa una serata fuori con le amiche, lasciando a casa la piccola Aria con il papà Loris Karius. Per la serata, la neo mamma ha deciso di indossare un completo leopardato nero e arancione e un paio di tacchi che la slanciassero.

Insieme a lei, si sono unite Elodie e Chiara Ferragni, pronte ad infiammare la serata con look super sexy. La cantante di "Pazza musica" ha optato per un look semplice, maglietta nera e gonnellina corta nera, mentre l'imprenditrice digitale ha voluto mettersi "a nudo" con un top che le lasciasse scoperta la schiena e un pantalone nero.

Ma come mai sono uscite insieme?

Diletta Leotta e la cena con le amiche

Diletta Leotta ha riunito le sue amiche per una serata super glamour insieme a Chiara Ferragni ed Elodie.

i fan, tuttavia, sperano che le tre ragazze possano essersi viste per iniziare una collaborazione insieme: un prodotto di make up oppure una collezione invernale speciale di Chiara Ferragni brand.

Poi il sospetto che tutti aspettavano: «Prossime conduttrici di Sanremo?»

Le tre donne hanno tutte condotto almeno una serata del Festival della Musica e sono state eccellenti nel loro ruolo. Amadeus le vorrà di nuovo sul palco con lui?