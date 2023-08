Diletta Leotta, il mistero del silenzio social per il compleanno: «Sta partorendo?». La data prevista è proprio oggi

Diletta Leotta oggi, mercoledì 16 agosto, compie 32 anni e oltre a essere un giorno speciale per il traguardo raggiunto, potrebbe anche essere una giornata magica: la giornata in cui lei e il compagno Loris Karius potrebbero finalmente conoscere la loro bambina. Più volte, nelle varie interviste rilasciate in questi mesi, la conduttrice di Dazn aveva dichiarato che la data presunta del parto sarebbe stata proprio quella del suo compleanno. Inoltre, dato che nelle ultime ore, Diletta non ha pubblicato nulla sui social, i fan si stanno cominciando a chiedere se non stia dando il benvenuto alla piccolina.

Diletta Leotta sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia dove, in attesa di partorire, è vicina alla sua famiglia insieme al suo fidanzato Loris Karius. Proprio alcuni giorni fa, la conduttrice aveva pubblicato una foto in cui scriveva: «Un nuovo giorno sta arrivando», e con il tramonto sullo sfondo, appoggiava teneramente una mano sul suo pancione.

Il fatto che Diletta non stia postando nulla su Instagram proprio nel giorno del suo compleanno ha fatto insospettire i follower più attenti che sanno bene che la conduttrice ci tiene molto al suo giorno speciale.

Negli anni scorsi, infatti, ha pubblicato più e più storie legate agli auguri da parte degli amici.

Il possibile indizio social

Inoltre, ci sarebbe anche un possibile indizio social che potrebbe riportare al fatto che Diletta stia per partorire. Nessuno, tra il fratello Mirko e il compagno Loris ha pubblicato nulla ma la cognata Irene ha postato una storia insieme alla conduttrice e ha scritto: «Tanti auguri leonessa». In tanti si sono chiesti il motivo dell'appellativo "leonessa": sarà perché sta affrontando il travaglio? O semplicemente perché Diletta è nata sotto il segno del leone?