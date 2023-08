Rupert Murdoch, il miliardario di nuovo innamorato a 92 anni: vacanza in yacht con la nuova fiamma. Chi è lei

Rupert Murdoch di nuovo innamorato a 92 anni? Il tycoon è stato avvistato in vacanza su uno yacht nel Mediterraneo, vicino alle coste di Corfù, con la biologa Elena Zhukova, madre dell'ex moglie di Roman Abramovich, Dasha Zhukova. Fra i due sembra esserci l'inizio di un legame sentimentale.

Murdoch potrebbe «essersi di nuovo innamorato», riferiscono alcune fonti a media Usa, descrivendo il tycoon 92enne in splendida forma, «con l'energia di una persona con la metà dei suoi anni». Murdoch e Zhukova, biologa molecolare esperta in diabete, si sono incontrati tramite Wendy Deng, la terza moglie del miliardario, e Dasha Zhukova che è grande amica di Wendy.

Il matrimonio saltato

Le voci di una possibile nuova donna nella vita del tycoon arriva a pochi mesi dall'annullamento shock del fidanzamento con Anne Leslie Smith, con la quale Murdoch avrebbe dovuto convolare a nozze proprio in questi mesi.

Le quattro mogli

Per Murdoch quello con Leslie Smith sarebbe stato il quinto matrimonio, probabilmente l'ultimo come aveva ammesso lo stesso tycoon. La comparsa di una nuova possibile donna accanto al miliardario attira così nuovamente l'attenzione sulla sua vita sentimentale e sulla successione all'impero di Murdoch., già oggetto di discussioni in seno alla famiglia: Elisabeth, Lachlan e James - i tre figli maggiori - in passato si erano opposti fermamente all'ipotesi che Chloe e Grace, le figlie di Murdoch e della terza moglie Wendi Deng, potessero ricevere azioni con diritto di voto nel trust di famiglia che controlla l'impero mediatico del tycoon.