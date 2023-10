Vinto il jackpot da sogno di 1.76 miliardi: è la seconda vincita più alta della storia. Ecco i numeri fortunati

Una serie di estrazioni, una dopo l'altra, per ottenere tutti quanti i numeri vincenti: 22, 24, 40, 52, 64 e il "Powerball" rosso, il 10. Un biglietto li aveva, ed era stato venduto a Frasier Park, in California. Il premio ha continuato a salire di giorno in giorno e sotto gli occhi allibiti di tutti è stato annunciato il secondo jackpot più alto della storia, ovvero 1,76 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dalla Bbc.

Nonostante sia soltanto la "seconda" vincita più alta di sempre, dato che la prima è di 2.04 miliardi (sempre in California) lo scorso novembre, il fortunato possessore del biglietto dovrà "accontentarsi" di 1.76 miliardi.

Naturalmente, l'identità del vincitore non è stata rivelata.

Tuttavia, si trova ora davanti un bivio: il vincitore può optare per un pagamento nel corso di 30 anni, oppure ricevere un unico pagamento, ridotto però alla "misera" somma di 774.1 milioni di dollari. Per chi sta pensando di essersi alzato con il piede giusto e acquistare un biglietto, è bene sapere che le probabilità di vincere il jackpot sono una su poco meno di 300 milioni, da mettere a paragone con le probabilità di essere colpiti da un fulmine: una su 1.22 milioni.

In ogni caso, i premi si fanno man mano più alti a causa dell'aumento del prezzo dei biglietti. In questo caso, il biglietto del Powerball, venduto negli Stati Uniti, a Puerto Rico e nelle Isole Vergini, costa appena due euro.

Il gioco è cambiato leggermente nell'ultimo periodo. Oggi si possono scegliere cinque numeri che vadano da 1 a 69, anziché da 1 a 59, e il sesto numero (il Powerball) va da 1 a 26 invece che fino a 35. Questi cambiamenti hanno ridotto le probabilità di vincere il premio dall'originale una su 175.2 milioni all'attuale una su 292.2 milioni.