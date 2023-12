Ballando, Wanda Nara vince con Pasquale La Rocca. Simona Ventura e Samuel Peron al secondo posto

Wanda Nara ha vinto la 18esima edizione di Ballando con le Stelle: grazie al suo innato talento per il ballo ha conquistato la giuria e il pubblico a casa fin dalla prima puntata. L'imprenditrice argentina si è raccontata in pista tramite i balli presentati, si è raccontata nelle clip che hanno fatto conoscere a tutti il suo carattere e la sua tenacia e si è raccontata in un modo in cui non aveva mai fatto prima.

Wanda ha trionfato con il suo ballerino Pasquale La Rocca, mentre, Simona Ventura e Samuel Peron si sono dovuti accontentare del secondo posto.