Ballando, Mariotto stronca Giovanni Terzi: «Balli malissimo». Lui risponde così: Selvaggia Lucarelli gela lo studio

Giovanni Terzi è stato il secondo concorrente a esibirsi nella serata finale di Ballando con le Stelle. Il giornalista, insieme alla ballerina Giada Lini, ha presentato un valzer lento che, ad alcuni dei giurati è piaciuto, mentre ad altri è parso noioso e monotono. Guillermo Mariotto si è sempre espresso in modo negativo contro Giovanni che, però, ha sempre cercato di mantenere una certa compostezza e, così, è successo anche questa sera. Poi, il commento di Selvaggia Lucarelli ha fatto calare il gelo in studio. Ecco cos'è accaduto.

Guillermo Mariotto contro Giovanni Terzi

Giovanni Terzi, nemmeno in questa puntata finale di Ballando con le Stelle, è riuscito a impressionare la giuria. Il giornalista, che si è esibito su un valzer lento, si è presentato davanti alla giuria e il primo a esprimersi è stato Guillermo Mariotto che, nei suoi confronti, non si è mai lasciato andare a un commento positivo. Quindi, lo stilista ha detto: «Non uso tanti giri di parole, balli malissimo. Penso che il ballo non sia proprio la tua aspirazione». Giovanni Terzi ha ascoltato il giudizio e ha detto: «Guarda, ho tirato un sospiro di sollievo quando ho sentito queste parole perché pensavo di doverti ringraziare, invece, no per fortuna».

La battuta di Selvaggia Lucarelli

Quando è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, la giurata ha detto: «Tutti stanno facendo i complimenti a Giada per la sua bravura e scelta della coreografia... non lo so, sembri la badante di Giovanni Terzi». In studio è calato il gelo ma la coppia ha cercato di prenderla con filosofia. Poi, Selvaggia ha aggiunto: «Mi dispiace ma qui sei entrato come il fidanzato di Simona Ventura e uscirai allo stesso modo».