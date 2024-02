Wanda Nara sulle note di "Bad Bitch": «Ottengo sempre ciò che voglio». Il post sulla vittoria a Ballando con le Stelle

Wanda Nara è stata l'ultima vincitrice di Ballando con le Stelle e ha trionfato insieme al ballerino Pasquale La Rocca. La coppia ha raccolto consensi fin dall'inizio della 18esima edizione, sorprendendo i giudici ogni sabato di più, grazie alle esibizioni portate in pista.

L'imprenditrice argentina ha sempre dichiarato che per lei, lo show condotto da Milly Carlucci è stato un vero e proprio toccasana: il ballo come uno scacciapensieri le ha fatto dimenticare per settimane tutte le cose negative della vita come, ad esempio, la malattia. Quindi, questa mattina, sabato 24 febbraio, quando Pasquale ha postato sul proprio profilo Instagram le foto della vittoria a Ballando, Wanda non ha esitato un momento a ripostare il tutto, aggiungendo anche il suo pensiero.

La storia Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara, nelle sue ultime storie Instagram, ha condiviso alcuni ricordi a lei molto cari e che risalgono al 23 dicembre scorso, ovvero, la serata finale di Ballando con le Stelle. La showgirl argentina, dopo un percorso davvero incredibile all'interno del programma, aveva sollevato la grande coppa insieme al suo ballerino Pasquale La Rocca.

Il professionista, nelle storie pubblicate nel suo profilo ha scritto: «Sono già passati due mesi». Wanda, quindi, ha ricondiviso l'immagine e ha aggiunto un verso dalla sua canzone "Bad Bitch". La frase in particolare recita: «Ottengo sempre ciò che voglio» ed effettivamente è stato così davvero.

I progetti lavorativi di Wanda Nara

In questo momento della sua vita, Wanda Nara è molto impegnata con i suoi tanti progetti di lavoro, anche se, ultimamente, starebbe mettendo al primo posto la musica. La moglie di Mauro Icardi ha già registrato due canzoni, Bad Bitch e O Bicho Vai Pegar, che hanno riscosso moltissimo successo all'interno delle piattaforme streaming.