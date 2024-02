Carolyn Smith: «Lotto senza sosta contro il tumore da quasi 9 anni» e condivide le toccanti foto della sua battaglia

Carolyn Smith non usa giri di parole per parlare della sua battaglia. La storica giurata di Ballando con le Stelle nelle ultime ore ha pubblicato un post Instagram davvero toccante dove mostra ai suoi follower alcuni scatti realizzati durante diversi periodi, tra cui quelli più duri della battaglia contro il tumore al seno, iniziata nel 2015.

Sin dall'esordio della malattia Carolyn Smith si è sempre mostrata determinata e forte come una guerriera. Negli anni di battaglia non si è mai arresa.

Carolyn Smith su Instagram

«Io da quasi 9 anni che lotta contro il tumore al seno quasi senza sosta - ha scritto Carolyn Smith a corredo del post Instagram ..

Chi mi conosce bene non mollo mai. Faccio mio lavoro in modo piu positivo possibile e mi presento in televisioni anche quando sto male. The show must go on. Da quando sono dentro questo viaggio oncologico, ho cercato ad aiutare piu persone possibile ad affrontare questo viaggio con più serenità e positività».

La giurata di Ballando con le stelle ha aggiunto: «Ho fondato Dance4 Oncolgy per i pazienti oncologici (uomini e donne) che diamo lezioni di ballo adeguato per tutti totalmente gratuiti perché abbiamo la certezza che ballo è una terapia».

Il rapporto con Milly Carlucci

Carolyn Smith, in passato, ha anche confessato che Milly Carlucci è una figura importante in questa sua battaglia e non solo come amica. «Milly mi ha salvato la vita». Nel 2015 quando ricevette la diagnosi Carolyn chiamò lei per un conforto ma la conduttrice fece molto di più. «Lei mi ha fatto conoscere l'oncologa che da anni mi segue - ha raccontato Carolyn -. Milly e la danza mi hanno salvato la vita».