Ballando, pagelle: Wanda Nara impeccabile (10), Simona Ventura emozionante (9), Lorenzo Tano trasformato (8)

La finale di Ballando con le Stelle è stata davvero scoppiettante. In pista, i sette finalisti hanno dato il meglio di sé: si sono emozionati, hanno pianto, riso e ballato a più non posso chiudendo un'edizione davvero seguitissima e di successo del programma condotto da Milly Carlucci.

La serata era divisa in due parti: nella prima manche, la gara si è svolta come sempre, ovvero, ogni coppia ha portato in pista il ballo preparato in settimana, mentre, nella seconda fase, i ballerini rimasti in gara si sono sfidati tra di loro e, alla fine, Wanda Nara ha vinto. Ecco i voti della finale.