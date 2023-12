Carolyn Smith: «Qualcuno annuncia la mia morte, è una fake news. Io sono qui e non mollo»

Carolyn Smith smentisce sui social la fake news sulla propria morte. In un video pubblicato su Instagram, la ballerina e coreografa inglese, che dal 2007 presiede la giuria di Ballando con le Stelle su Rai1, afferma: «Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta», dice facendo le corna con la mano. «Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui», conclude Carolyn Smith.

Il post

Non è la prima volta che la donna, che ha raccontato in più occasioni la sua lotta contro un tumore, si trova a fronteggiare la fake news sulla sua morte. È già successo negli anni scorsi.

Poi Carolyn ha pubblicato un altro video: «Buongiorno. Come state? Io sto molto meglio in confronto della settimana scorsa. Per fortuna io non mollo mai. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato i messaggi e chi mi fermano per la strada. La vostra positività mi serve per stare bene. Sono pronta per la semifinale stasera a Ballando con le Stelle»