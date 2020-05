Romina Power al debutto nel 1964 con Ugo Tognazzi: così convinse la De Laurentis/Foto

Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che debutto a 13 anni per: un film con un asso comeche per di più divenne un cult come Manage all'italiana. Oggi la 68enne attrice e cantante ha spiegato perché in quegli anni da adolescente girò ben 13 pellicole in un quadriennio, comprese alcune parti in opere scollacciate di grande successo in quell'Italia in pieno boom. I motivi di quel successo si capiscono bene guardando le foto delle Power 13enne pubblicate oggi su Instagram. Una bellezza affascinante. E poi quell'accento americano (anche se spesso venne doppiata) legato ai genitori, le star di Hollywood. Il nome Romina, si dice, lo ideò suo padre innamorato di Roma dove si era sposato. Da allora il nome si diffuse nelle famiglie italiane. E fu proprio durante un film musicale (musicarello) che Romina incontrò nel 1967 il futuro marito, interprete della pellicola Nel sole sulla scia del brano che sbancò l'hit parade.In questo periodo quante cose si ritrovano ! Alcune foto del mio provino cinematografico per la De Laurentiis quando avevo 13 anni e mi scelsero per “Menage all’italiana “ di Franco Indovina con Ugo Tognazziaaaa