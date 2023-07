Giulia Salemi in topless a Mykonos, Pierpaolo Pretelli sorprende tutti e commenta: «Non è OnlyFans»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza a Mykonos hanno spazzato via ogni crisi nella loro relazione. Affiatati e innamorati più che mai hanno conquistato i follower con degli scatti "bollenti" di un topless per la showgirl del GfVip. Il commento dell'ex gieffino, però, sorprende tutti. Poi il video di lei che dorme tutta la vacanza conquista i fan.

La coppia, in alcuni scatti, compare vicina e affiatata. Giulia Salemi si è mostrata di spalle in bikini azzurro senza il pezzo di sopra. Il suo fidanzato ha commentato con un ironico «This is not Onlyfans». I fan non trattengono le risate e contenti si complimentano con loro per l'immenso amore che dimostrano sui social.

Poi il video di lui è tutto da ridere.

«Vacanza da sonno»

«Il nostro viaggio da sonno a Mykonos», così lo ha commentato Pierpaolo Pretelli.

Nell'esilarante video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha condiviso dei momenti comici in cui Giulia Salemi dorme in aereo, in macchina, in un locale. I fan, ridendo, commentano: «Dorme sempre? Cosa fate la notte?!» e, ancora: «Pierpaolo non ce la stancare troppo!». In altre parole, ritorno di fiamma per la coppia e «passione viva e accesa. Bravi così».