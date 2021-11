GF Vip, Soleil in lacrime: «Alex Belli e Delia Duran giocano con me». Poi la decisione

Il confronto con Delia Duran durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha agitato gli animi di Alex Belli e Soleil Sorge. Quest'ultima reputa l'attore solo un amico, ma è crollata in un pianto perché crede di essere stata presa in giro dalla coppia. Una crisi che l'ha portata a fare dei passi indietro.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge

«Cioè, mi sono sentita dire che sono una gatta morta e che devo vergognarmi - lo sfogo di Soleil tra le lacrime -. Alcune cose che mi ha detto mi hanno toccata davvero. Perché deve essere la donna a fermare l’uomo?! Ma poi davvero tra me e Alex c’è amicizia. Magari lui si può essere espresso in maniera sbagliata in sauna, ma siamo amici». Poi il sospetto: «Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna».

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge

Poche ore dopo lo sfogo, i due si sono confrontati e hanno raggiunto una conclusione insieme. Queste le parole dell'attore: «La vita è una continua scelta. Se devo rinunciare a vivermi una parte spensierata qua dentro con te che fa star male la donna che amo, è giusto che io ci rinuncio... Dall’altro canto vedo una privazione di una spontaneità che non mi appartiene proprio».

