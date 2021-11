GFVip, Katarina Raniakova ex moglie di Alex Belli: «Aggressivo e menefreghista, mai più legata al personaggio»

Al Grande Fratello Vip non sono mancate le critiche per alcune frasi pronunciate da Alex Belli. Al coro di giudizi negativi si è aggiunta l’ex moglie dell'attore, Katarina Raniakova: «Aggressivo e menefreghista - ha spiegato - mai più legata al suo personaggio».

Al GFVip Alex Belli vive un momento difficile. L’attore infatti prima ha avuto un brusco e animato confronto con Aldo Montano e poi ha fatto una brutta battuta sulla disabilità del coinquilino Manuel Bortuzzo, provocando un mare di polemiche. A intervenire sull’argomento l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova: «Preferisco non commentare – ha spiegato in un’intervista a “Fanpage.it” - Ho visto le sue reazioni su Internet. Il suo comportamento non solo verso le donne ma proprio verso gli esseri umani è talmente brutto che preferisco non apparire mai più legata al suo personaggio. Trovo tanto triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo, menefreghista verso chiunque. Non ha rispetto di nessuno, né degli abitanti della casa, né delle persone fuori».

Durante il loro matrimonio, nel 2015, Alex Belli ha partecipato all’isola dei Famosi e durante la sua avventura si era molto avvicinato alla collega naufraga Cristina Buccino, costringendo Katarina Raniakova a intervenire per chiedere di mettere fine a quella situazione

