Alex Belli senza pietà, duro attacco al ristorante di Barù: ecco cosa ha detto

I rapporti tesi tra Barù e Alex Belli non si sono smorzati nemmeno con la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante il reality condotto da Alfonso Signorini, molto spesso Barù aveva attaccato Alex Belli per il suo comportamento con Delia Duran e Soleil Sorge. Il triangolo amoroso, che per mesi ha tenuto incollati milioni di italiani al televisore, non è mai stato digerito dal nobile toscano e non lo ha mai nascosto. Così, adesso, Alex Belli quando ha l'occasione attacca l'ex gieffino senza pietà.

MA DAI..!!! Storie di stato di fatto!! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi..!! https://t.co/N3x9xGiKCt — ALEX BELLI (@AXBproduction) June 6, 2022

Così per Alex adesso è tempo di rivincite. Venuto a conoscenza della fine del flirt infinito tra Barù e Jessica Selassié, Alex ha scritto su Twitter: «MA DAI..!!! Storie di stato di fatto!! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi..!!», a corredo del video che li ha visti litigare al Grande Fratello Vip sulle differenti vedute nei rapporti amorosi.

STORIE DI SALSICCE

Ma non è finita qui. Perché Alex Belli sembra aver più di un sassolino nella scarpa nei confronti del nobile toscano. E quindi anche mentre si gode una grigliata in compagnia della compagna Delia Duran e di altri due ex gieffini come Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, torna all'attacco senza pietà.

I due uomini si ritrovano alla griglia a cuocere prelibatezze alla griglia. Ed è qui che l'acredine dell'attore di Cento Vetrine esplode. Come molti sanno, infatti, Barù ha deciso di cambiare mestiere lanciandosi nel mondo della ristorazione. A Milano ha innaugurato da poco il suo nuovo ristorante: «Braci by Barù».

E Alex non perde tempo per ironizzare e lanciare una nuova stoccata a Barù. Nella storia viene inquadrato un bel pezzo di carne che cuoce avvolto nelle fiamme del barbecue e il riferimento a Barù è chiaro dalla scritta «Braci by Alessandro Basciano», complice involontario della rivincita di Alex Belli. L'attore però non è soddisfatto e rincara la dose affermando: «Altro che Braci Braci di sto ca**o». Ad Alessandro Basciano per realizzare cosa aveva appena detto l'amico attore ci vuole qualche secondo e ridendo dice: «Non puoi farlo», cercando di dissociarsi dalle affermazioni di Alex.

Chissà se Barù risponderà alle frecciatine lanciate da Alex o passerà oltre, magari nel tentativo di mettere fine a una discussione che va avanti ormai da mesi...

