Alex Belli e Delia Duran, dall'amore libero al figlio: «Ricorreremo alla fecondazione assistita»

Alex Belli e Delia Duran a distanza di mesi continuano a stupire tutti. Dopo i mesi travagliati al Grande Fratello Vip tra polemiche e gossip, adesso, i due pensano a un figlio. Dopo l'amore libero e il triangolo amoroso con Soleil Sorge, ecco che i due, dopo una lunga e rigenerante vacanza a Santo Domingo, sono pronti a diventare genitori. E al settimanale Chi confessano: «Per avere un figlio ricorreremo alla fecondazione assistita».

L’attore 38enne e la modella 33enne, al momento «sposati» solo idealmente grazie alle promesse che si sono scambiati durante una vera e propria cerimonia nuziale lo scorso giugno, visto che Alex deve ancora divorziare dalla sua ex moglie Katarina Raniakova, ritrovano appieno il sentimento che li unisce e pensano a un bambino.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, non si sono sentiti compresi appieno dal pubblico, accusati di aver messo in scena un teatrino per fare spettacolo. Anche il loro concetto di amore libero non è stato capito. E nel settimanale di Alfonso Signorini hanno voluto chiarire: «Al GF il concetto di famiglia, inteso come il nostro senso di libertà, non è stato rispettato. Soprattutto da Adriana Volpe, che lo ha calpestato. Stiamo ancora combattendo per diritti negati: io non posso sposarmi in piena libertà, con le promesse e la felicità dettati da come diavolo ci pare. Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre... ma solo per gli altri! E poi diverso che cosa vuol dire? Nulla. Mi fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola ‘diverso’ in modo ottuso per inquadrare le esistenze altrui. Noi siamo la nostra normalità e adesso vogliamo un figlio».

«Il patto tra noi è ‘amore libero’, non credo che ci sia bisogno di spiegazioni. Noi siamo limpidi come l’acqua. A qualcuno dà fastidio? Fatti suoi. Non è solo una questione di sesso, ma anche di parlare, di coinvolgerci nei nostri sogni di vita e, perché no, nei sogni erotici», ha sottolineato Delia Duran.

Poi la coppia parla della cicogna che desidera ardentemente. L’attore rivela: «Noi dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile, ma alleggeriamo, nulla è impossibile. Se è femmina la chiamiamo Pantera».

Delia non sembra essere molto convinta del nome scelto dal compagno, ma Alex precisa: «Amore, lo abbiamo deciso insieme l’altra sera, forse non ricordi, ma sono serio». Se nascerà un maschietto, invece, Alex non ha dubbi: «Alex junior perché la mia dinastia, da egoriferito fino alla fine, deve continuare».

Idee chiare, dunque, per la coppia. Anche se, come emerso nei mesi di Grande Fratello Vip, sembra sempre Alex Belli a prendere le decisioni importanti nella coppia, con Delia Duran pronta ad assecondarlo per amore... libero o tradizionale che sia.

