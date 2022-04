Aida Yespica smentisce Delia Duran: «Mai state insieme. Tutto inventato per gossip». Ma la moglie di Alex non ci sta

Delia Duran ha fatto chiacchierare nella casa del Gf Vip per il suo rapporto aperto con il "marito" Alex Belli. Nella casa di Cinecittà tra una Solei Sorge insidiosa (ma forse più vittima che carnefice) nel matrimonio tra i due ci si sono messe anche le chiacchiere che la coppia ha creato. Intorno al tavolo del salone del loft fu infatti proprio la moglie dell'ex attore di Centovetrine a confidare a Miriana Trevisan che lei amava le donne belle. «Ho avuto un'esperienza....». E fu allora che venne fuori il nome di Aida Yespica. Storia non vera, almeno a detta di Aida.

Aida Yespica smentisce Delia Duran: «Non siamo mai state insieme»

«Quello che lei ha detto non è vero, non è mai stato così. Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro». Aveva così smentito prontamente ai microfoni di casa chi la modella venezuelana.

La verità di Aida

Le due, Aida e Delia, sono amiche ma nulla di più e oggi la showgirl è tornata sulla questione per metterci un punto definitivo. Aida Yespica ha raccontato a Mio di aver contattato telefonicamente Delia Duran una volta uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini per chiederle il motivo per il quale avesse dichiarato di aver avuto una storia con lei. «È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori». Quindi la questione è chiarita, Delia Duran voleva solo un po' di attenzione mediatica e tra le due venezuelane c'è solo una buona amicizia, ma nulla di più. Chissà se durerà questa amicizia....

E quella di Delia

Intanto dai profili social Delia fa sapere che lei non ha mai detto di aver avuto una relazione con Aida ma solo di aver confermato che la Yespica rientrerebbe nella tipologie di donne che le potrebbero piacere.

