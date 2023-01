Isola dei Famosi, Alex Belli e Delia Duran prossimi concorrenti? Le novità sul cast

Alex Belli e Delia Duran potrebbero essere tra i concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. L'edizione del reality che partirà il prossimo aprile vede confermata la conduttrice, Ilary Blasi, mentre resta un grande interrogativo sugli opinionisti e l'inviato in Honduras. Qualche nome arriva anche dai concorrenti e tra quelli possibili spuntano Alex e Delia, coppia recentemente riunita dopo una crisi vissuta mentre lui era al Grande Fratello Vip.

I rumors

La coppia ex partecipante del GF Vip 6 è molto chiacchierata e spesso al centro della polemica. I due sono delle vere e proprie macchine da reality e, se il rumor fosse vero sarebbe stato proprio un "bell'acchiappo" per Ilary. In questi mesi altri nomi sono usciti per i probabili concorrenti: si è parlato di Veronica Cozzani, madre dei Rodriguez, e anche di Dayane Mello. Poi ci sarebbe anche Luca Di Carlo, il famoso avvocato di Cicciolina. E ancora Alessia Macari, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine e addirittura Pamela Prati, che ha finito da un po’ di tempo la sua esperienza al GF Vip.

Resta tutto ancora un'ipotesi e dalla produzione non arrivano conferme, quello che però sembra essere certo è che i casting sono iniziati ormai da mesi e da diverse settimane anche Ilary è al lavoro sulla prossima edizione. Intanto si gode le meritate vacanze però con il suo nuovo compagno dopo un momento molto turbolento dal punto di vista sentimentale.