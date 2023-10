Maria Teresa Ruta, infortunio a Tale e quale show: «Sostituita, ecco a chi ha passato il testimone»

Maria Teresa Ruta costretta a lasciare Tale e quale show. Questa l'ultima indiscrezione emersa dopo la notizia di un possibile infortunio da parte della showgirl durante le prove per la prossima puntata. A confermare la possibilità di una sostituzione è stato il collega e altrettanto partecipante alla trasmissione Alex Belli, che nelle sue Instagram stories ha condiviso le immagini di chi prenderà il posto dell'ex gieffina: ecco di chi si tratta.









TvBlog ha fatto sapere che Maria Teresa Ruta si sarebbe rotta una costola. L'infortunio non le avrebbe reso più possibile proseguire con le prove e per questo motivo non dovrebbe essere presente nella puntata del 20 ottobre. Al suo posto, invece, la figlia Guenda Goria.







Anche Amedeo Goria?

A confermare la notizia anche Alex Belli che nelle sue Instagram stories ha mostrato l'arrivo di Guenda Goria e del papà Amedeo Goria, nei camerini di Tale e quale show: «Tecnicamente alla quarta puntata Maria Teresa Ruta passa il testimone a Guenda Goria - ha detto l'ex gieffino che poi rivolgendosi ad Amedeo Goria ironicamente dice - a te invece, passo io il testimone e ti faccio fare Achille Lauro, Malgioglio e Amanda Lear».