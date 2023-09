Tale e quale Show, "Chiara Ferragni" in giuria: Pamela Prati e Alex Belli concorrenti. Ecco tutte le novità

Tale e quale Show torna con una nuova edizione con Carlo Conti al timone della trasmissione. Il programma che emula personaggi del mondo dello spettacolo tra musica e coreografie è pronto a intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

Il fortunato programma che Carlo Conti conduce su Rai1 sin dal 2012, debutta domani con la sua tredicesima edizione e andrà in onda ogni venerdì con un cast di concorrenti tutto nuovo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I concorrenti

Saranno otto puntate all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni, per uno show entrato di diritto nella storia della televisione italiana, da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui social che anche quest’anno avranno grande importanza perché il pubblico da casa potrà interagire con il programma e dunque decidere l’esito finale.

Sono dodici i protagonisti che si esibiranno dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A contendersi la vittoria finale saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi.

Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, con le loro esibizioni di certo originali e mai... banali. Nomi che porteranno all’interno dello show bravura, comicità, spettacolo e grandi interpretazioni, pronti a regalare nuove entusiasmanti esibizioni e forti emozioni, con un unico grande scopo: divertirsi. Tutti hanno le carte in regola per ben figurare e per interpretare al meglio i vari big della musica mondiale, imitandoli in tutto e per tutto sia per quel che riguarda la voce che lo stile.

Cogliendo anche l’occasione per far riascoltare brani che hanno fatto la storia della melodia italiana e internazionale. E tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

La giuria e le votazioni

Come da tradizione i 12 protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc: ci saranno la "regina" Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio.

In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice: sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo (diverso in ciascuna puntata, appunto) ma imitato. Che effetto avrà sui giurati ufficiali? Sarà d’accordo con loro?

E anche i protagonisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Ad accompagnarli anche quest'anno il duo formato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, «quest'anno entrambi ripetenti», oramai presenza fissa dello show. Conti ricorda che proprio con Maria Teresa Ruta, nel cast, trent'anni fa aveva lavorato alla tv dei ragazzi. Poi ricorda che ha provato a far partecipare Jo Squillo da tempo.

Adattamento italiano del format spagnolo Tu cara me suena, il talent negli anni è diventato una delle produzioni di punta della rete e tra i più commentati sui social. Una produzione Rai intrattenimento Endemol shine.