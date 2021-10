Gf Vip, Delia Duran gelosa di Alex Belli: ecco chi è la modella venezuelana moglie del gieffino

Classe '88, venezuelana, attrice, modella, un profilo instagram da quasi 260 mila follower e moglie di Alex belli. Ecco chi è Delia Duran. Vero nome Nusat Del Valla Duran Perez, la modella e attrice è nata a Merida il 17 aprile, il suo esordio la vede cavalcare le passerelle del suo paese come fotomodella e tra i copioni dei set delle telenovele. Da giovanissima si appassiona al mondo dello spettacolo, ed infatti da giovanissima inizia a studiare recitazione, tanto che ben presto ottiene qualche parte in qualche telenovela venezuelana. Contemporaneamente, però, Delia studia Marketing per diventare una manager.

APPROFONDIMENTI DÉSHABILLÉ Memo Remigi a "Oggi è un altro giorno", il...

Delia Duran: la carriera

Arrivata in Italia per la bellissima Delia si aprono le porte del mondo della moda per poi essere apprezzata anche nel ruolo di attrice. In tv ha recitato nella fiction “Il bello delle donne” nel ruolo di Elena e anche nella serie “L’onore e il rispetto-Ultimo capitolo”. Sempre nel 2018 la venezelana è stata valletta nella trasmissione di Piero Chiambretti “La repubblica delle donne”, su rete 4. Delia Duran ha alle spalle un matrimonio fallito e finito in modo burrascoso. Nei salotto di Barbara D’Urso, Domenica Live, ha raccontato che l’ex marito l’ha picchiata e le ha usato sia violenza fisica che psicologica. Da parte sua l’ex marito l’ha accusata di averlo derubato di una grossa cifra. La querelle è andata avanti diverso tempo.

Delia Duran e Alex Belli

Diverse quindi le vicende amorose che l'hanno quindi messa al centro del gossip, tra queste soprattutto la sua storia d'amore con Alex Belli. L'attore di Centrovetrine è ora uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e la sua vicinanza all'altra vippona Soleil Sorge sta facendo molto chiacchierare. Alex ha conosciuto Delia sul set di “Furore-Capitolo secondo”. I due attori sono subito entrati al centro del gossip soprattutto perché entrambi reduci da movimentate storie sentimentali.

Quando Alex ha conosciuto Delia infatti aveva alle spalle sia un matrimonio fallito con la modella Katarina Raniakova, sia una storia d’amore con la modella Mila Suarez (la Belen di Parma così conosciuta per la somiglianta alla showgirl) finita improvvisamente. Appena conosciuti sul set del film “Furore-capitolo secondo” dove entrambi recitavano, Alex e Delia avevano ufficializzato la loro relazione scatenando critiche e sospetti di scoop costruiti ad arte. Nonostante i malpensanti però Alex Belli e Delia Duran si sono sposati: il fatidico sì è arrivato il 26 giugno 2021 a Uggiate Trevano in provincia di Como.

I reality show

​Delia e Alex hanno partecipato, al reality Temptation Island Vip 2019 condotto allora ancora da Alessia Marcuzzi, La loro è stata una partecipazione lampo che aveva visto la bella Delia avvicinarsi pericolosamente al tentatore Riccardo, tanto da scatenare la gelosia di Alex che in piena crisi aveva cercato di evandere dal villaggio dei fidanzati per raggiungere quello delle ragazze. Da qui arriva il falò di confronto. Dopo vari batti e becchi i due però hanno messo da parte la gelosia e sono usciti insieme dal reality. E anche qui le malelingue non hanno tardato a dire la loro accusando i due attori di non essere una vera coppia e di cercare solo la notorietà

Ora a essere protagonista di un reality (un altro) è Alex. Delia Duran durante la partecipazione del maritoal Grande Fratello VIP si è esposta contro le principesse di etiopia e Sophie Codegoni che hanno flirtato con il marito Alex Belli. Alex ha regalato i telespettatori di momenti toccanti parlando del desiderio di un figlio che lui e Delia hanno, e le difficoltà incontrate ma nel frattempo si avvicina sempre di più a Soleil Sorge anche lei partecipante al reality. Tra i due gieffini l'intesa è talmente forte che è scattato anche un bacio, seppur per gioco. E per ora da casa Duran tutto tace. Chissà cosa ne pensaranno i gossippari

© RIPRODUZIONE RISERVATA