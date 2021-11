GF Vip, Delia, moglie di Alex Belli attacca Soleil: «Sei una gatta morta», lei replica «Sbagli tutto». Dopo i baci e le coccole sotto le lenzuola tra i due concorrenti, la moglie dell'attore ha voluto un confronto, faccia a faccia, con l'influencer.

Delia Duran, moglie di Alex Belli dopo aver visto il marito troppo vicino a Soleil ha voluto un confronto diretto con l'influencer. Fuori dalla porta rossa, durante la diretta di venerdì sera, le due donne hanno chiarito le loro posizioni

«Soleil - dice Delia - sei entrata nella casa parlando di rispetto per le donne e sei la prima a non farlo. Sono convinta che ci sia amicizia tra uomo e donna, ma tra quello e il tuo comportamento c'è un abisso. Io non ci credevo, tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferita, dovresti vergognarti, tutto quello che voi fate è una mancanza di rispetto nei miei confronti. L'uomo arriva finchè la donna lo consente. Sei una gatta morta».

Soleil le chiede scusa: «Mi dispiace per tutto quello che possa averti ferito, ti garantisco che non c'è mai stata alcuna intenzione di ferirti, ma le cose si fanno in due. E' lui a doverti portare per primo rispetto e lo fa, io non lo provoco, è la persona che ami che deve avere un confronto con te, questa non è la Delia di cui mi ha parlato Alex. Tra me e lui non c'è assolutamente nulla, hai frainteso completamente».

Delia continua ad accusare Soleil di provocare il marito, poi parlando con Signorini: «Alfo lei è brava a girare la frittata ma è una gatta morta, mi dispiace ma non le credo»

