Francesco Renga si racconta a Verissimo: «Con Ambra siamo una famiglia ma non è stato facile»

Francesco Renga si racconta a Verissimo e ammette di essere sereno in ambito professionale e familiare. Il rapporto con Ambra Angiolini, la madre dei suoi figli, si è evoluto nel tempo e oggi si può parlare di "famiglia allargata". A dargli serenità c'è anche il lavoro: sta realizzando un album dopo tanti anni. Inoltre, è giudice di All Together Now - con Michelle Hunziker - e l'esperienza è più che positiva.

Francesco Renga a Verissimo, il lavoro

«Adesso sono in una fase creativa. Sto lavorando a un album dopo tanto tempo», racconta il cantante che sta pensando di rifarsi il look: «Mia figlia mi dà le indicazioni giuste, ma io le do retta troppo tardi. Sui capelli lunghi dice 'hai 53 anni, basta'». E su All Together Now aggiunge: «Il sentimento per Michelle Hunziker sfiora l'amore. Il suo sorriso in prove ci aiuta molto».

Francesco Renga a Verissimo, i figli

I figli sono cresciuti e si impara con il tempo a fare il padre: «Guardare mio figlio in motorino mi fa capire mio padre. Alla fine siamo quello che i nostri genitori sono stati per noi. Jolanda sta per diventare maggiorenne e so che per allora avrò perso anche quel briciolo di autorità, Ambra è molto più brava di me...»

Francesco Renga a Verissimo, il rapporto con Ambra Angiolini

«Io, Ambra e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, ma i meccanismi sono cambiati. Credo che la cosa più bella e rispettosa sia il rispetto dei ruoli e della felicità altrui. Se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro. Non è stato naturale arrivarci, sarei ipocrita a non dirlo, ma all'inizio ci sono stati attriti. Quando finisce una grande storia d'amore è sempre una sconfitta e poi devi ricostruire togliendo il fuoco e la passione. La cosa più pericolosa è il senso di colpa gigantesco verso i figli che ti porta ad assecondare troppo», aggiunge parlando del rapporto con Ambra Angiolini.

