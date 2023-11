Elodie stupisce tutti: «Vi dico perché mi spoglio. Non lo faccio per gli uomini»

Elodie, in questo periodo, sta infiammando i vari palazzetti italiani con la sua musica e i suoi balletti super sexy. La cantante, che proprio nei giorni scorsi si è esibita al Forum di Assago a Milano, ha sfoggiato outfit accattivanti e look che hanno risaltato ancora di più la sua bellezza. Qualcuno l'ha accusata di essere "sempre troppo nuda" e, quindi, in una recente intervista, Elodie ha voluto spiegare il motivo per cui, spesso, è (quasi) senza veli.

Le dichiarazioni di Elodie

Elodie è una delle artiste del momento: sa cantare, sa ballare e sa empatizzare con il suo pubblico. Recentemente, però, qualcuno ha detto che tenderebbe a spogliarsi sempre, lei, in un'intervista rilasciata a GQ ha risposto così: «C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne».

Poi, Elodie ha anche parlato dei suoi hater che "fanno parte del gioco": «Loro sono il rovescio della medaglia della popolarità».

Elodie e il lavoro in Italia

Infine, Elodie ha anche fatto presente che è molto felice di lavorare in Italia, nonostante qualche critica: «Non faccio parte della generazione Z, ma sicuramente faccio parte di una nuova generazione di italiani e in qualche modo questo mi rende molto orgogliosa perché noi siamo un Paese stupendo di gente stupenda. Mi piace proprio l’idea di lavorare qui, perché per assurdo è molto più utile, è una sfida. E poi io sono ottimista, sono sicura che la mentalità cambierà, non si può fare altrimenti.

E chi ora non lo accetta dovrà accettarlo: stiamo andando avanti».