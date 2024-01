Elodie, le foto delle vacanze in Egitto scatenano le polemiche: «Allora ha ragione Gino Paoli...»

Elodie è tornata a far parlare di lei con uno scatto molto bollente sui social. La cantante di "Tribale" ha condiviso con i suoi follower la foto che ha dato il via a numerose polemiche. Solo qualche settimana fa Gino Paoli diceva in un'intervista «Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il culo», senza mai citare la cantante che, tuttavia, si è sentita presa in causa e ha risposto con una storia su Instagram: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori ma nella vita di tutti i giorni sono delle m., io preferisco essere una bella persona».

Lo stile e la libertà di espressione di Elodie sono state criticate molto da chi preferisce uno stile "meno trasgressivo" e lei ha risposto a modo suo.

Elodie, la polemica sulla foto dall'Egitto

Elodie, dopo la polemica sul concerto saltato a causa del problema alla voce, è volata in Egitto per riprendersi godersi le meritate vacanze.

Poco fa, la cantante ha pubblicato una foto che la ritrae sensuale nel suo costume da bagno nero, con il cappuccio. Lo sguardo sexy e la posa sicura di sè che, tuttavia, non hanno convinto i fan: «Stai dando ragione a Gino Paoli se ti spogli così».

Altri fan, invece, la difendono a spada tratta, commentando che lei deve essere libera di esprimersi come vuole e di mostrare ciò che vuole.