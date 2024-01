Paola Di Benedetto, finita con il fidanzato Raoul Bellanova? I dettagli social che svelano la (presunta) rottura

Paola Di Benedetto ha compiuto 29 anni oggi, 8 gennaio. Questo è stato un compleanno molto importante per lei perché arriva in un momento di bilanci e riflessioni. Non è iniziato nel migliore dei modi perché Madre Natura ha la febbre alta e quindi si trova a riposo a casa sua, dai suoi familiari: «A dire la verità avevo in programma una “serata” un po’ diversa. Ma quasi una settimana fa la febbre (pure alta, eh!) si è impossessata del mio corpo e ad oggi non ne vuole sapere di andare via», ma questo non l'ha fermata dallo spegnere le candeline e fare un breve bilancio della sua vita.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, storia al capolinea?

«Questi 29 anni, se mi fermo a pensare, sento che si sono un po’ portati via quella dose di “ragazzina spensierata” che c’era prima in me, quella dose di “ma si faccio così che mi frega”, e quella dose di “io posso tanto sono piccola”…. Questi 29 anni arrivano con quella consapevolezza, quella dei grandi, che dei miei problemi, alla fine dei conti, risponderó sempre e solo io. La cosa bella, però, è che hanno lasciato spazio ad una donna con le spalle molto larghe e forti ma anche molto fragile. E la fragilità va maneggiata con cura. Per questo ho capito che è importantissimo selezionare con attenzione le persone che vogliamo intorno a noi, assorbiamo da esse più di quanto pensiamo. Arriva per tutti un momento di bilanci nella vita, quel momento in cui si capisce di essere diventati grandi.

Ecco, il mio è arrivato adesso.

E lo accolgo con tutta la gioia che ho in corpo perché anche questo credo sia il senso della vita… Crescere e accogliere il cambiamento, che sia interiore o esteriore, accettarlo e andare avanti», ha scritto Paola Di Benedetto nel post oubblciato questa notte dove spegne la candelina dei 29 anni.

Un traguardo molto importante che, tuttavia, vede la mancanza del fidanzato Raoul Bellanova con cui si mostrava sui social fino a qualche tempo fa. Che tra i due sia finita in questi giorni?

Il mistero del fidanzato

Nessuna foto o storia su Instagram per augurare alla fidanzata un felice compleanno, nonostante stia poco bene perché influenzata, nessuna interazione privata (mostrata sui social) per Raoul Bellanova verso la fidanzata (o forse non più) Paola Di Benedetto.

Ad alimentare i gossip su una loro possibile rottura c'è anche quel piccolo dettaglio ingombrante: lei non lo segue più sui social e ha cancellato le poche foto insieme. Che cosa sarà mai successo?

Quando la coppia annunciò la propria relazione, in molti erano un po' sospettosi per via della vita fin troppo frenetica del calciatore, che ci sia di mezzo un'altra persona? Per adesso tutto tace, ma Paola ha cancellato i post insieme e sembra essere decisa a continuare per la sua strada, da sola.