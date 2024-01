Paola Di Bendetto, ritorno di fiamma con Raoul Bellanova? La foto a cena insieme

La storia d'amore tra Paola Di Bendetto e Raoul Bellanova sembrava essere volta alla fine, con tanto di titoli di coda e annuncio ufficiale sulle storie Instagram. In molti lo avevano già sospettato, visto l'assenza del calciatore in occasione del compleanno dell'ex Madre Natura, ma la conferma è arrivata solo i primi di gennaio.

«Divergenze caratteriali e stili di vita completamente diversi, inconciliabili», diceva il comunicato stampa divulgato dalla coppia sulle proprie storie Instagram.

Eppure, venti giorni dopo, eccoli sorpresi a cena insieme ad altri amici. La foto condivisa da un amico della coppia sembra parlare da sola. Ritorno di fiamma in corso?

Paola e Raoul, ritorno di fiamma?

Paola e Raoul avevano precisato sin dall'inizio che la loro storia d'amore non era giunta al termina a causa di un tradimento, come si sospettava già da molto tempo, anzi. Il loro sentimento non è mai stato messo in dubbio.

Purtroppo la vita li aveva portati su due strade parallele, che ora sembrano essersi incontrate nuovamente durante una cena insieme ad amici.

Foto di gruppo con la mano del calciatore sul fianco della modella e sul viso di entrambi, un sorriso felice di chi ha trascorso una bella serata, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono apparsi sorridenti nella foto di gruppo e la chimica tra di loro era molto palpabile. Valerio Braschi, l'amico in comune, li ringrazia della visita nel commento sulle sue storie Instagram, prova che i due sono tornati ad essere una coppia o, almeno ci stanno provando di nuovo.