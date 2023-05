GialappaShow, i fan bocciano Melissa Satta alla conduzione: «Ridateci Paola Di Benedetto»

Melissa Satta è bella, ma non balla. Sembra questo il bilancio per la showgirl, che ha affiancato il Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow, su Tv8. I fan stanno apprezzando molto il ritorno dei Gialappi in tv e il programma, nonostante l'addio a Mediaset, mantiene un alto seguito. Inevitabili, dunque, i commenti alle co-conduttrici, che si stanno alternando.

Melissa Satta non convince

La compagna di Matteo Berrettini ha condotto la puntata del 28 maggio. Non un trionfo, secondo i fan. «Molto meglio la Di Benedetto della Satta nel ruolo di co-conduttrice... Per il resto solo applausi e un ringraziamento per le sane risate regalateci...e cin cin a tutti!», è il commento di un utente, che ha ricevuto diversi "like" sulla pagina Facebook del programma. «Speriamo che nella prossima puntata torni Paola Di Benedetto», ha scritto un altro. Critiche anche per il look: «Ma chi è che la pettina e la veste?», si legge.

C'è anche però, chi ha apprezzato la scelta del programma: «In un periodo di tensione per lei, è stata una bella scelta quella di metterla in conduzione».

Lei sui social ha ringraziato chi l'ha seguita. Nel pomeriggio invece è stata con il suo Matteo Berrettini al Gp di Monaco. I due sono ormai inseparabili e sempre più innamorati.