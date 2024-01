Elodie sta male, salta il concerto di stasera. Lei si scusa sui social: «Influenza, tosse e tracheite, devo fermarmi»

Tra Covid, influenza e vari virus respiratori, non è stato un Natale facile per milioni di italiani. E anche a Capodanno le cose non migliorano: la cantante Elodie ha infatti annullato il suo concerto a Teramo, in programma questa sera, per via di problemi di salute, in particolare una forte tracheite, influenza e tosse. Ad annunciarlo, con tanto di scuse, è stata lei stessa sui suoi profili social.

Le scuse di Elodie

A comunicare ufficialmente l'annullamento è stata la Acs che organizza l'evento del primo gennaio in piazza Martiri. Da capire ora la data del recupero del concerto. «Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi».