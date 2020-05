Adele, la trasformazione della cantante: ha perso 30 chili con la dieta Sirt, ecco come

Adele è sempre più irriconoscibile. La cantante, che ha dichiarato di aver perso 30 chili, si mostra sui social in una forma davvero smagliante. Nell'ultimo post per il suo compleanno - ha compiuto 32 anni il 5 maggio - appare in un miniabito nero che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato. L'artista inglese ha raccontato di essere dimagrita grazie alla dieta Sirt. Alla base del suo regime alimentare c’è l’eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei latticini.

Lasi divide in due fasi: la prima è più restrittiva e dura sette giorni. Durante i primi tre si devono assumere per lo più cibi liquidi come succhi di verdura e frutta ed un solo pasto solido al giorno, per un totale di 1000 calorie. Nei restanti quattro giorni le calorie diventano 1.500 e sono previsti due succhi e due pasti solidi. Già dopo questa prima fase si dovrebbero perdere circa 3 chili. La seconda fase dura invece 14 giorni ed è previsto un mantenimento con cibi solidi accompagnati da un succo verde. Sei vegetariana? Nessun problema: ci sono delle ricette studiate appositamente per te.

I succhi verdi Sirt si devono assumere in tre momenti diversi della giornata (al risveglio, a metà mattina e a metà pomeriggio), accompagnati da un pasto solido (possibilmente a pranzo) e 20 grammi di cioccolato fondente (la sera). Un esempio di succo verde? Centrifuga 75 grammi di cavolo riccio, 30 grammi di rucola, 5 grammi di prezzemolo; unisci 150 grammi di sedano verde con le foglie e 1/2 mela verde, grattugiata e infine completa il tutto con il succo di 1/2 limone appena spremuto.

