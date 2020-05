Michael Bublè, il figlio è guarito dal tumore dopo 3 anni di cure: «È lui il nostro supereroe»

Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 11:12

Ildi Michael Bublé è finalmente. «È lui il nostro supereroe», con queste parole il cantante e sua moglie, Luisana Lopilato, hanno annunciato la fine del lungo calvario durato quasialla fine del quale il piccolo Noah è stato dichiarato fuori pericolo dai medici e ufficialmente guarito dalla malattia.La famiglia sta facendo la quarantena in Canada. I genitori hanno dato la lieta notizia in un video nel corso del quale spunta proprio il bambino, che oggi ha 6 anni. «Vieni qui a salutare, dicci perchè il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana», chiede Michael e il piccolo risponde: «Perché ricevo le caramelle.Anzi no, perché posso dormire nel vostro letto».Un momento molto tenero che ha fatto commuovere la rete, ma anche lo stesso Buble che aggiunge: «Noah è per noi motivo di ispirazione. Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali». La notizia della malattia aveva sconvolto la famiglia, tanto da far fermare il cantante che aveva ammesso di essere sconvolto e di non riuscire a pensare al lavoro. Piano piano le cose sono andate meglio, fino alla bella notizia.