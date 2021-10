Adele, dopo 5 anni esce il nuovo singolo in attesa dell'album previsto per il prossimo 19 novembre

Oggi esce il nuovo singolo di Adele. L'attesissima nuova canzone della star arriva dopo un lungo periodo di silenzio in cui nella vita della cantante pare sia avvenuta una vera e propria rivoluzione personale. “Easy on Me” è il brano che anticipa l’uscita del nuovo album in arrivo il prossimo 19 novembre.

L’artista da 40 milioni di follower su Instagram ha svelato la cover del suo ultimo pezzo attraverso i social, un’immagine in bianco e nero. Domina, come sempre, la sua voce e il pianoforte. Dopo 5 anni di silenzio, parlando di “Easy on Me”, Adele ha confessato di averla registrata , come gran parte dell’album, per suo figlio: «Mio figlio aveva molte domande. Domande davvero buone, domande davvero innocenti, per le quali semplicemente non avevo una risposta. Questo è il mare profondo della maternità».

Easy on Me mette in mostra la cantante recentemente divorziata che implora comprensione e perdono dal suo ex, impostata su un accompagnamento di pianoforte fluido ma senza ostentazione. È, in effetti, un insieme di vergogna e scuse, con il coro che supplica "Vai piano con me piccola / Ero ancora un bambino / Non ho avuto la possibilità di sentire / Il mondo intorno a me / Non avevo tempo per scegliere cosa ho scelto di fare / Quindi vacci piano con me. Adele mette in risalto le metafore dell'acqua in un verso di apertura in cui ha cercato invano l'oro in un fiume in cui si è lavata le mani contemporaneamente, non riuscendo a nuotare e annegando in silenzio.

