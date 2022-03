Nonna Lina compie 104 anni. Adottò tre fratellini di Chernobyl, ora ospita la moglie di uno di loro in fuga da Kiev

SAN GINESIO - A San Ginesio Adele Rapagnani, detta “Lina”, classe 1918, ha raggiunto la veneranda età di 104 anni. Festa con il sindaco Giuliano Ciabocco che le ha donato un bel mazzo di fiori.

Nonna Lina, come in tanti la chiamano, ancora così lucida, energica e quando è necessario anche autoritaria, è davvero l’esempio tangibile di una vita vissuta nel rispetto dei più alti valori osservanti la famiglia. Sempre circondata dall’amore del figlio Filippo, della nuora Maria, dei nipoti e pronipoti, oggi a far parte della famiglia c'è anche Ilenia, di Kiev, alla quale si collega una straordinaria storia di solidarietà. Correva l’anno 1991 quando Lina insieme a suo figlio Filippo e alla nuora Maria decisero di adottare, subito dopo la drammatica esplosione di Chernobyl due gemellini e il loro fratello maggiore Sergej, orfani di madre e padre, per accoglierli a San Ginesio e dare loro la possibilità di poter vivere una vita migliore immersa nel calore familiare.

E così fu per i tre fratellini che nel frattempo crebbero e grazie all’aiuto ricevuto, furono in grado di costruirsi una loro vita senza mai dimenticare la loro famiglia italiana che tanto li ha amati e sostenuti. Oggi Ilenia, moglie di Sergej, è potuta scappare dagli orrori della guerra per raggiungere Lina e tutta la sue famiglia mentre purtroppo il marito, pilota militare, è stato costretto a rimanere al fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA