Adele compra la villa (da 58 milioni) di Sylvester Stallone ma spunta una clausola: «La statua di Rocky non va rimossa»

La cantante Adele ha comprato la villa del famoso attore Sylvester Stallone per 58 milioni di dollari. Ora la cantante sta ristrutturando l'intera dimora ma c'è una clausola particolare che rischiava di far saltare in aria l'affare. Stallone aveva chiesto alla cantante che la statua di Rocky Balboa, uno dei personaggi più famosi interpretato dall'attore americano, non fosse rimossa. Stallone, come riporta il DailyMail, avrebbe detto: «Non transigo. Se la statua sparisce, io non vendo nulla».

Lavori in corso

La trattativa per la compravendita si è conclusa nel 2022. La proprietà è grande di 18.587 metri quadrati: spazio sufficiente per la cantante, il suo fidanzato Rich Paul e il figlio di 11 anni Angelo, che condivide con l'ex marito Simon Koneck. Negli scorsi mesi Stallone ha dichiarato alla stampa americana che: «Mi piace quello che sta facendo (Adele, ndr.), la sta rendendo stupenda».

Stallone aveva stimato la villa per un valore pari a 110 milioni di dollari, poi ha ridotto il prezzo a 85 milioni di dollari prima di accettare l'offerta di Adele.

La casa principale dispone di sei camere da letto e nove bagni tra cui una master suite, tre spaziose camere da letto en-suite e due camere da letto domestiche.

L'opulenta master suite comprende una sauna, un bagno turco e un ufficio con terrazza. C'è anche una guest house a due piani con due camere da letto en-suite e cucina completa dello chef come è stato progettato da Richard Landry. Come se ciò non bastasse, c'è anche un cinema professionale e una sala sigari con un sistema di filtrazione dell'aria. C'è anche una palestra di casa, quella di Rocky.