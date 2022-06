Zaino rubato dal furgone: i passanti inseguono i ladri, la polizia li arresta. Il sindaco ringrazia

PORTO SANT'ELPIDIO - Zaino rubato da due malvinenti all'interno di un fugone e recuperato con una operazione lampo, il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci ringrazia la città e la polizia locale. «Vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti a nome dell’intera comunità elpidiense per le operazioni di recupero di uno zaino rubato da due malviventi nella giornata di ieri sul lungomare centro - racconta di concerto con l'assessore alla sicurezza Vitaliano Romitelli -. L’intervento degli agenti della Polizia Locale è stato fondamentale per permettere di recuperare parte della refurtiva, oltre all’identificazione di uno dei due ladri, un uomo nordafricano di 40 anni, che verrà denunciato per furto aggravato».

APPROFONDIMENTI L'INFORTUNIO Palombina, gioca a volley e per recuperare il pallone si ferisce al... ANCONA Rovinosa caduta nell'autobus, urta pali e seggiolini: donna di 72...

La fuga e l'arresto



Fondamentale la prontezza di alcuni cittadini presenti che, insieme al proprietario del furgone, hanno subito inseguito i due fuggitivi e richiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. L’insostituibile impegno degli agenti, il coraggio, la professionalità nel lavoro «hanno permesso di raggiungere un nuovo importante traguardo nel contrasto dei fenomeni di microcriminalità» ha concluso il sindaco esprimendo tutto il suo apprezzamento per lo spirito di servizio mostrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA