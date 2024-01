Quindici auto rubate in un mese nelle Marche, incastrata la banda pugliese

Erano diventati l'incubo delle Marche : rubavano auto, sostituendone le centraline, e nel giro di poche ore le trasferivano in Puglia . In pochi mesi avevano fatto una razzia da 350mila euro complessivi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo​, unitamente ai colleghi della Compagnia di Cerignola , hanno proceduto all’arresto di tre cerignolani, di età compresa tra i 22 e 25 anni, dando, così, esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ancona e da quello di Ascoli Piceno , su richiesta delle Procure della Repubblica presso entrambi i Tribunali.