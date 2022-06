Palombina, gioca a volley e per recuperare il pallone si ferisce al ginocchio con una lastra di cemento

ANCONA - Giocava a volley in spiaggia a Palombina e, per recuperare un pallone, si è ferito gravemente il ginocchio con una lastra di cemento. È accaduto questa mattina in uno stabilimento balneare durante una partita tra amici.

La ricostruzione dell'infortunio

Secondo le prime ricostruzioni a causare la lesione al ginocchio sarebbe stata una lastra di cemento del camminatoio che costeggia i capanni. Necessario l'intervento di un quad della Croce Gialla di Ancona che, raggiunto lo stabilimento, con l'equipe sanitaria ha cercato di tamponare la ferita. Poco dopo è partira la richiesta al 118 che ha inviato un proprio mezzo. Il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici. Nell'arto leso sono sraru applicati alcuni punti di sutura.

