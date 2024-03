Colpito da una parete in legno al cantiere di Tolentino, in gravi condizioni un operaio di 34 anni

TOLENTINO - Infortunio sul lavoro nel pomeriggio in un cantiere edile di Tolentino, in contrada Acquasalata. Un uomo di 34 anni è stato colpito da una parete in legno. L’operaio ha riportato un trauma facciale e diverse fratture: è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul luogo dell’infortunio, oltre al 118, i carabinieri della Compagnia dei Tolentino e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza, ambiente e lavoro dell’Ast, che hanno effettuato gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del 34enne sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.