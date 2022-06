Scivola sul sentiero per il mare, ancora un incidente a Mezzavalle: turista veneta portata all'ospedale per una caviglia ko

ANCONA – Ancora un infortunio sullo stradello di Mezzavalle: una turista padovana di 69 anni è scivolata mentre percorreva il sentiero che porta alla spiaggia e si è procurata una brutta distorsione alla caviglia. Per il dolore non riusciva più a rialzarsi, di conseguenza si sono attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto l'equipaggio della Società di salvamento di Portonovo che ha recuperato la donna e l'ha portata a bordo del gommone al molo, dove ad attenderla c'era un'ambulanza della Croce Bianca di Numana per il trasferimento all'ospedale di Torrette.

