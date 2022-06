Rovinosa caduta nell'autobus, urta pali e seggiolini: donna di 72 anni portata a Torrette

ANCONA - Brutta avventura sempre in mattinata per una donna di 72 anni caduta all’interno di un mezzo della Conerobus. Il fatto è avvenuto attorno alle 11 in via Santa Margherita. Nonostante la velocità ridotta la donna ha perso l’equilibrio ed ha urtato alcuni seggiolini ma anche dei pali di sostegno. I primi soccorsi sono stati portati dal conducente del mezzo pubblico. Una volta stabilizzate le condizioni di salute la 70enne è stata trasportata con un codice di media gravita all’ospedale di Torrette.

