​Fermo, violenze quotidiane anche davanti ai figli minori: denunciato un uomo per maltrattamenti

SANT’ELPIDIO A MARE - I carabinieri hanno concluso in queste ore una serie di accertamenti dopo la denuncia da parte di un donna classe 1983 su presunte violenze subite. L'uomo in questione è stato denunciato a Sant'Elpidio a Mare in stato di libertà, dopo le indagini, per il reato di maltrattamenti.

Le violenze

Da circa due anni la donna veniva sottoposta quotidianamente a comportamenti molesti ed aggressivi, anche in presenza dei figli minori. Tale situazione ha causato un crescente stato d'ansia, nonché un concreto timore per la propria incolumità.