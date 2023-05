Incidente a Sassoferrato, ciclista urtato da un'auto rovina a terra: portato in elisoccorso a Torrette

SASSOFERRATO – Brutto incidente stradale nel pomeriggio alla periferia di Sassoferrato dove un ciclista, urtato da un'auto, è finito rovinosamente a terra. Viste le sue condizioni, è stato attivato il 118 che ha inviato sul posto l'eliambulanza, partita dalla base di Torrette, insieme a un equipaggio dell'ospedale di comunità di Sassoferrato.

Sempre cosciente

Lo schianto è avvenuto attorno alle 17,30. Fortunatamente il giovane ciclista è rimasto sempre cosciente, ma è stato accompagnato in volo all'ospedale regionale in codice rosso per i traumi riportati: non è comunque in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Sassoferrato.