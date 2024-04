FERMO Restituire alla città un luogo di verde e di bellezza. Con questo obiettivo continuano i lavori al parco storico di Villa Vitali. Un luogo che una volta rigenerato potrà essere ammirato e vissuto sotto diversi punti di vista, storico, culturale, botanico, didattico, grazie al progetto di riqualificazione al quale è stato riconosciuto il finanziamento di 2 milioni di euro del Pnrr, a seguito della partecipazione dell’Amministrazione Comunale ai relativi bandi del Ministero della Cultura.

Proseguono i lavori che riguardano, all’interno dell’area, la ex serra fredda, per il consolidamento della serie di colonne che sostengono gli archi a sesto acuto su lato ovest del Parco. Inoltre, sono in via di completamento con finiture e l’impiantistica anche gli interventi di recupero della cosiddetta “serra calda”, immobile centrale al parco che anticamente era utilizzato come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che grazie a questo progetto diventerà un punto di prima accoglienza, di informazione al pubblico e che consentirà, attraverso sistemi didattici analogici e digitali, di approfondire la conoscenza scientifica e culturale del parco, ovvero la parte botanica, storica, artistica e archeologica. Un restyling che permetterà di restituire alla città il parco di Villa Vitali, unico esempio di giardino dell’800 aperto al pubblico, che è divenuto proprietà del Comune nel 1977.

«L’obiettivo è quello di ridare alla Città di Fermo un Giardino Storico di pregiata bellezza, che verrà recuperato nei suoi elementi originari. Il progetto di rigenerazione è stato considerato una buona pratica a livello regionale e nazionale - ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro. Il progetto come noto ha partecipato ed è stato ammesso a finanziamento del bando Pnrr, riservato a questo tipo di parchi ed è compreso nell’elenco dei giardini storici delle Marche». «Il lavoro intersettoriale di questo progetto di recupero è volto proprio ad integrare gli aspetti storici, naturalistici e culturali del parco, la cui rigenerazione servirà per la fruizione da parte della città - ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani – la gratitudine come sempre agli uffici comunali per il coordinamento dei lavori, alla ditta ed alla collaborazione dei tecnici esterni».