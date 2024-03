PORTO SAN GIORGIO L’iniziativa dal titolo “Un mare di shopping” piace al commercio in città. Ieri, nella sala consiliare, si è svolta una riunione per raccogliere le adesioni da parte dei commercianti. Bisognerà essere pronti per il 24 aprile, in occasione della prima manifestazione sportiva legata all'iniziativa, ma si potrà aderire al progetto anche in seguito.

Il commento

L'assessore al Commercio, Giampiero Marcattili, si è detto soddisfatto: «L'idea è piaciuta. È anche un modo per stare insieme e programmare altre iniziative di questo genere». All'incontro erano presenti anche il sindaco Valerio Vesprini e il vice Fabio Senzacqua. Oltre a baristi e operatori del food, il settore prevalentemente interessato all'iniziativa è quello dell'abbigliamento. L'accoglienza per gli atleti si tradurrà quindi in promozione nei punti vendita aderenti. L'iniziativa consiste nel far trovare nella sacca personalizzata per gli atleti in città, una mappa e i coupon con le offerte nei punti vendita che aderiranno. Le sacche sono state fornite da Works di Marco Minnucci, il Comune si occuperà della brochure, mentre l'adesione da parte dei commercianti avrà il costo di 50 euro per la realizzazione grafica e dei biglietti. Gli operatori che avevano già avuto modo di aderire ovviamente non erano presenti. In generale, secondo Marcattili, la risposta è stata buona: «Anche il passaparola avrà il suo ruolo. Quella di oggi (ieri, ndr), intanto, è stata un'occasione per affrontare tematiche e criticità riguardanti la città. L'impressione che ho avuto è che i presenti abbiano apprezzato il progetto, che non è la soluzione dei problemi del settore ma un modo per vedersi e fare squadra». Difatti, come già anticipato, l'iniziativa è nata da un commerciante, Matteo Leoni di Six Feet Under. «Le idee - ha precisato Marcattili - non sono solo degli assessori. La proposta è di un commerciante. Noi abbiamo trovato le risorse per mettere in campo il progetto che coinvolge tutta la città». Nella brochure contenuta nella sacca, ci sarà il Qr code utile a trovare a quanti minuti dista ogni attività. L'iniziativa è rivolta agli sportivi che soggiorneranno in città, con il welcome kit, perché dietro ad ogni sportivo c'è una famiglia alla quale far vivere la città. Non si tratta di un veicolo pubblicitario ma di una promozione che ogni commerciante aderente potrà fare sua. Ogni commerciante deciderà che tipo di sconti offrire sulla propria attività.

La strategia

«Regaleremo una sacca personalizzata - ha spiegato Marcattili - con dentro le promozioni dei commercianti e gli sconti decisi da loro. È un modo per intercettare gli eventi sportivi e farli vivere all'intera città». Sarà una vetrina per chi i marchi aderenti. «E’ un modo per dire che quello di Porto San Giorgio è ancora un tessuto commerciale importante, che c'è e reagisce». Sull'attuale congiuntura economica, Marcattili ha ammesso che «è un momento difficile in generale, ma le problematiche in alcuni settori merceologici sono per tutti. Il nostro settore, tutto sommato, è importante e riesce ad andare avanti. La nostra è una piazza ancora solida, con un buon tessuto commerciale».