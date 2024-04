ASCOLI Verso il tradizionale raduno spontaneo di massa sul pianoro di San Marco con un messaggio ben preciso: rispettare l’ambiente e conferire correttamente i rifiuti. Un no deciso, dunque, alla trasformazione di tutta quella zona verde amata dagli ascolani, il giorno dopo il 25 aprile, in una pattumiera a cielo aperto. Un messaggio chiaro, affiancato da un’iniziativa di sensibilizzazione che vedrà tanti volontari – su input di una rete composta da Legambiente, Arengo, Ascoli servizi comunali, Ecoinnova, Federazione italiana ambiente e bicicletta e Marche a rifiuti zero – dotare chi raggiungerà il pianoro di kit per la raccolta differenziata, evitando l’abbandono dei rifìuti.

La consegna dei kit

L’iniziativa si articola in due momenti. Nel pomeriggio del 24 aprile, dalle 14.30 alle 20.30, verranno distribuiti kit per la raccolta differenziata ad ogni partecipante, anche a gruppi in tenda, fino ad un massimo di 12 kit a gruppo. I kit, forniti da Ecoinnova e Ascoli servizi comunali includeranno sacchetti per la raccolta organica, plastica, carta e indifferenziata, oltre a un volantino informativo sulla corretta separazione dei rifiuti. Inoltre, saranno allestiti sul pianoro punti di raccolta pubblici per garantire una corretta gestione del conferimento. La giornata del 25 aprile, invece, sarà dedicata alla raccolta e pulizia dell’area da parte del gruppo di volontari presenti coordinati da Legambiente che si occuperanno anche del ritiro dei sacchetti pieni dai partecipanti.

«Si tratta di un passo concreto – spiega Marzia Mattioli, direttrice di Legambiente Marche – verso la promozione di una cultura più responsabile nei confronti dell’ambiente che speriamo possa avere un seguito per i prossimi anni e un impatto positivo duraturo sulla comunità locale e sulla salvaguardia dell’ecosistema circostante». «Il 25 aprile – rimarca il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti - è una giornata importante a livello nazionale e soprattutto per Ascoli, con la commemorazione al sacrario di San Marco. In quel giorno il pianoro si riempirà di giovani e questa iniziativa serve a sensibilizzarli, lanciando un segnale civico importante».

La collaborazione

«L’azienda – sottolinea Francesco De Angelis, amministratore di Ecoinnova – si è resa subito disponibile a collaborare con Legambiente e gli altri partner mettendo a disposizione le proprie forze e competenze». «L’iniziativa – sostiene il presidente di Ascoli servizi comunali Andrea Zambrini - non vale solo per quella giornata, perché quello che conta è il messaggio: sensibilizzare sull’importanza della differenziata». «Lo scorso anno – conclude Enrico Calcinaro della Fiab di Ascoli - abbiamo provato noi con le nostre piccole forze a distribuire kit e il gesto è stato molto apprezzato dei ragazzi che magari non si erano organizzati. Bisogna stimolare il rispetto per l’ambiente». Intanto, per celebrare la 54° edizione della Giornata mondiale della terra, dedicata al tema “Planet vs Plastic”, il Piceno è protagonista, domani, con iniziative ad Ascoli e a San Benedetto.