Spray al peperoncino manette e guanti anti taglio Kit ai vigili contro gli abusivi

SAN BENEDETTO - Diciassettemila euro di merce confiscata, venti sequestri e pattugliamenti raddoppiati rispetto al 2017. Sono i dati snocciolati dal comandante della polizia locale Giuseppe Coccia che ieri mattina, insieme al sindaco Piunti, ha dato il via alla prima giornata di lavoro per il minivan finanziato dal ministero dell’Interno per l’operazione Spiagge Sicure. Un battesimo al quale ha partecipato anche il sindaco Pasqualino Piunti e che è servito a fare il punto della situazione relativamente quanto fatto fino ad ora. L’operazione, partita il 23 luglio, porterà all’utilizzo dei mezzi finanziati dal ministero anche durante la stagione invernale a presidio dei mercatini e dell’abusivismo commerciale in atto durante il mercato settimanale del martedì e del venerdì. Nel frattempo ci si concentra sulle spiagge con le operazioni effettuate in particolar modo nelle ore diurne sul lungomare nella sua intera lunghezza vale a dire dall’Albula fino alla zona di via San Giacomo, quasi ai confini con la Sentina che viene diviso in cinque segmenti, ognuno lungo circa un chilometro. I vigili urbani dispongono anche di idoneo abbigliamento come previsto dalla legge e strumentazioni per la tutela e la difesa degli stessi come distanziometro, spray al peperoncino, manette e guanti anti taglio.